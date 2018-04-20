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"Erken seçim kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İstikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİAD olarak iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
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