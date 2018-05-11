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"Erken seçime gidilmesi bizleri memnun etmiştir"

MÜSİAD Başkanı Kaan, erken seçim kararının iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, "Bizler güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni sistemle birlikte hedefimize daha kararlı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizden de hiçbir şüphemiz yok." dedi.
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