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"Esnaf olarak kuralların koyulmasını istiyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf olarak çok fazla bir şey istemiyoruz. Kuralların koyulmasını istiyoruz. Dünya ne yaptıysa, biz de onu yapalım. Avrupa'da ne varsa ülkemizde o olsun." diye konuştu.
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