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"Esnafı korumak ülkeyi korumaktır"

Başbakan tarafından açıklanan 'Ekonomi paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Mahmut Çelikus, Bağ-Kur borcu bulunanların da sağlık hizmetlerinden yararlanacak olmasının esnaf adına sevindirici olduğunu söyledi.
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