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Esnafın borç erteleme sevinci

Bakanlar Kurulunun Kilis'te vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesine ilişkin kararı, kent esnafında sevinç yarattı.
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