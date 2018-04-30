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"Et açığının çözümü ıslahta"

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özcan, kırmızı et arzındaki sıkıntının ancak hayvan ıslahıyla çözüleceğini belirterek, "Çözüm, uzun, orta ve kısa vadeli projeler yaparak hayvan ıslahından geçiyor. İthal et Türkiye için kurtuluş değil." dedi
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