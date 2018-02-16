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Et ithalatını bitirecek öneri

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Türkiye'de et tüketiminin yüzde 85'inin büyükbaş hayvandan sağlandığını belirterek, "Küçükbaş hayvan üretimini iki katına çıkarırsak et ithalatımız biter, fiyatlar da makul seviyeye iner." dedi.
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