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Fındıkta kalite için külleme ile mücadele ediliyor

Karadeniz Bölgesinde fındıkta yaygınlaşan külleme hastalığı dolayısıyla kalite ve rekoltenin düşmemesi için uzman ekipler ve çiftçiler çalışma başlattı. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Hastalığın önlenmesi için erken mücadele ve müdahale önemli" dedi.
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