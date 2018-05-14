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Fırıncılar ramazan için hazır

Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Ramazanda 275 gram pideler 2 liradan satılacak.
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