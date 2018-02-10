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Fiyat artışı üreticinin moralini bozuyor

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, zeytinyağında bahçeden rafa fiyat makasının 2-3 kat yüksek olduğunu savunarak, yüksek raf fiyatlarının üreticinin de moralini bozduğunu söyledi.
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