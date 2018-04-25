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GE Havacılık ile THY arasında motor temini anlaşması

GE Havacılık ile Türk Hava Yolları, Boing 787 Dreamliners uçaklarının motor temini için anlaşma yaptı.
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