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Gebze-Halkalı demiryolu hattında sona yaklaşılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gebze-Halkalı demiryolu hattına ilişkin, "Şu an fiili ilerleme seviyesi yüzde 78. Bu ayın 20'sinde Halkalı'dan başlayarak Kazlıçeşme'ye kadar kesintisiz trenle gelmiş olacağız" dedi.
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