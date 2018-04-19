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Genç çiftçilere 582 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "2017 Genç Çiftçi" projesi kapsamında 582 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
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