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"Gerekli tedbirleri aldık"

Başbakan Yıldırım, bu sene enflasyonu yine tek haneli hale getirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını bilirterek, "Enflasyona sebep olan konuların ne olduğunu biliyoruz, bunlarla ilgili de adımlarımızı atıyoruz." dedi.
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