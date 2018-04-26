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"Gıdasını üretemeyen devlet bağımsızlıktan söz edemez"

Bakan Fakıbaba, gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini belirterek, "Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez." dedi.
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