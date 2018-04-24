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Giresun'da 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşası devam eden Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanması hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşanması hedefleniyor.
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