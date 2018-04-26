e-DÜNYA
26 °C

"Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Trabzon Buluşması"

Türkiye'nin girişimci kadınları, "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Trabzon Buluşması"nda bir araya geldi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Zuhal Akyüzlü, karar mekanizmalarında mutlaka kadınların olması gerektiğini söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.