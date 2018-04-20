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Güneydoğu dev fuara hazırlanıyor

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından her yıl İstanbul'da düzenlenen "TÜMEXPO" fuarı, bölgeye katkı sağlaması amacıyla gelecek yıl mart ayında Şanlıurfa'da açılacak.
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