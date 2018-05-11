e-DÜNYA
19 °C

"Güven ve istikrarın değerini biliyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrarın yattığını belirterek, "Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz ki ekonomide yeni bir atılım daha başlatabilelim." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.