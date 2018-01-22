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Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi oldukça sınırlı

Hazine ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında düzenlenen imza protokol töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı hakkında "Operasyonun ekonomiye etkisi oldukça sınırlı" dedi.
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