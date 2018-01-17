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Hasat sonrası kayıpları azaltmak için proje

Bursa'da, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından, Avrupa Komisyonu Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi başlatıldı.
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