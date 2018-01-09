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"Havacılıkta uluslararası arenada söz sahibiyiz"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin havacılık alanında dünya yolcu sıralamasında ilk sekizin, Avrupa'da ilk üçün içinde yer alır hale geldiğini belirtti.
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