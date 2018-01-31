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Hayrabolu'dan 19 ülkeye tarım aleti ihracatı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 1963 yılında 80 metkerakelik alanda kurulan ve toprak işleme aletleri üreten atölye, geçen 54 yılda 10 bin metrekaresi kapalı, 44 bin metrekare alana sahip, 19 ülkeye ihracat gerçekleştirilen büyük bir işletmeye dönüştü.
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