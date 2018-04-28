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"Hedefimiz Bursa'yı 2020'de hızlı trenle tanıştırmak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Hedefimiz, 2019 sonuna kadar hızlı tren hattının tamamının bitirilerek test aşamasına getirilmesi ve 2020'de Bursalıları ve Bursa'ya gelmek isteyen misafirleri hızlı trenle tanıştırmış olmak." dedi.
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