ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

"Her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.