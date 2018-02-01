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Suda kıvırcık marul yetiştiriyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde topraksız tarım modelini hayata geçiren girişimci, ayda 30 bin kök kıvırcık marul yetiştiriyor. İlçede 2 dönüm alana kurduğu serada üretim yapan Süleyman Öcalan, seradaki ürünlerin toprak yerine suda yetiştiğini belirtti.
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