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İkinci el otomobilde fırsat zamanı

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Yanık, dolar ve avrodaki artışların ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadığını belirterek "Fırsat bu fırsat. İhtiyacı olanların bir an önce araba almalarını tavsiye ederiz" dedi.
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