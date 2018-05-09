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Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında son aşama olan 6. ve son ünite rotor indirme işlemi gerçekleştirildi. Böylece Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak.
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