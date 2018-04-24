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İlk karpuz hasadı Antalya'da başladı

Yaz mevsiminde sofraların olmazsa olmazı karpuzda ilk hasat Antalya'nın Serik ilçesinde seralarda başladı.
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