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İmkansızlıktan ilkokulu bitiremedi ama 25 ülkeye ihracat yapıyor

Gaziantep'te ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle ilkokulu bitiremeyen iş adamı Sıddık Kayabaş, kendi tasarladığı hububat ve bakliyat makinelerini 1975 yılında kurduğu fabrikasında üreterek 25 ülkeye ihraç ediyor.
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