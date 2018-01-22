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İngiliz ve Hollandalı turistte rekor kırılabilir

Hollanda'da düzenlenen 48. Utrecht Turizm Fuarı'na katılan Bodrumlu turizmciler, bu sezon İngiltere ve Hollanda'dan rekor düzeyde turistin gelmesini bekliyor.
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