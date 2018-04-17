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İnşaat sektörünü devletin 'mega proje'leri sürüklüyor

TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi Nemli, "İnşaat sektörünü İstanbul 3. Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, demiryolu projeleri gibi dev yatırımlar sürüklüyor." dedi.
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