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"İpekçiliği eski günlerine kavuşturacağız"

Bursa'da 1940'lı yıllarda inşa edilen ancak zamanla atıl duruma geçen ipek fabrikası, 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesince yapılan restorasyondan sonra merkez olarak eski günlerindeki cazibesine ve ipeğine geri döndü.
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