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İran'da 11. Tahran Uluslararası Turizm Fuarı

İranlı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'den çok sayıda firmanın katıldığı 11. Tahran Uluslararası Turizm Fuarı, başkent Tahran'da açıldı. 26 Ocak'a kadar devam edecek olan fuara, Türkiye, Ermenistan ve Endonezya dahil 21 ülkeden firma katıldı.
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