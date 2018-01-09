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İstihdama 13 bin 500 kişilik destek

Aksaray'da, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında geçen yıl hedeflenen 6 bin ilave istihdam sayısı geçilerek 13 bin 500 kişi iş sahibi yapıldı.
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