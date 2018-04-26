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"İstihdamla ilgili daha güçlü hedeflere ulaşacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci faslını başlattık. Çok güçlü teşviklerimiz var." dedi.
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