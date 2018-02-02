ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

"İzmir, çok önemli tarım merkezlerinden biri"

Türkiye'de 2002'den beri tarım konusunda da önemli gelişmeler olduğuna işaret eden Bakan Fakıbaba, "Ama yeterli olduk mu? Olmadık. Hükümetlerimiz tarımın gelişmesi için her türlü desteği vermiştir, vermeye de devam edecektir." dedi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.