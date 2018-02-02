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Japonlar, Türk tavuğu yiyecek

Merkezi Bursa'da bulunan Has Tavuk, Balıkesir'deki tesislerinden Japonya'ya ilk tavuk eti ihracatını yaptı. Japon firmanın Türkiye'den ilk etapta 500 ton beyaz et ihraç ettiği ve 2 yıl içinde 600 bin ton beyaz et ihraç edeceği belirtildi.
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