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"Junioshow Fuarı" açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) açıldı. Fuar kapsamında, 50 ülkeden bine yakın yabancı alıcı kente gelmeye başladı.
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