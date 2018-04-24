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Hak-İş 'kapsam dışı' taşeron işçiler için çalışma başlattı

Hak-İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro sağlanmasına ilişkin, "Kapsam dışında kalanlarla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. Tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile diğer ilgililere ulaştıracağız." dedi.
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