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Karpuz üreticisi bu sezon gülmek istiyor

Karpuz üretiminin beşte birinin yapıldığı Çukurova'da, geçen yıl tarlada fiyatının 15 kuruşa kadar gerilemesi ve yer yer tarlada kalması nedeniyle yeni sezon fide dikimine tedirgin başlayan üreticiler fiyatların bu sezon düzelmesini umut ediyor.
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