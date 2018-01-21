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"Hiç kimsenin iznine ihtiyacımız yok"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Etrafımızda Türkiye'yi tehdit eden yapıların kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hiç kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktur." dedi.
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