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Kırıkkale Silah İhtisas OSB'de ilk fabrikanın temeli atıldı

Kırıkkale'de 500 dönüm arazi üzerine kurulan Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsisi yapılan Dikmen Savunma Sanayi AŞ'nin fabrika bloklarının temeli törenle atıldı.
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