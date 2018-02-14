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Komşuların Sevgililer Günü hediyesi Edirne'den

Edirne sınırına yakın yerleşim yerlerinde oturan Yunanistan ve Bulgaristan halkı, Sevgililer Günü gibi özel günlerinde kentteki esnaftan alışveriş yaparak, ekonomide hareketlilik yaşatıyor.
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