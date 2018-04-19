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"Türkiye'de konutların yüzde 46'sı depreme karşı sigortalı"

Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, "Deprem sigortası zorunlu ancak Türkiye'de konutların sadece yüzde 46'sı depreme karşı sigortalı. Kaskoda yüzde 25'ler civarında. Böyle baktığınız zaman Türkiye'deki sigorta sektörünün önü açık." dedi
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