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'KOSGEB, KOBİ'lere yol arkadaşlığı yapmaya devam edecektir'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ’lerde Dönüşüm Zirvesi ile "KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile TSE arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İş birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.
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