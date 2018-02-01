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Tekstilde "küçük esnafın" ihracat başarısı

Ev tekstilinde iç ticaretin köklü merkezlerinden Denizli'deki Babadağlılar Çarşısı, son yıllarda elde ettiği ihracat başarısıyla da dikkati çekiyor. Denizli'de Babadağlılar Çarşısı, 42 yıldır sektörün kalbinin attığı yer olarak biliniyor.
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