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Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı

Kütahya Belediyesi fuar alanında kurulan fuara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 250 firma katıldı. Fuarın açılışında konuşan Kütahya Valisi A. Hamdi Nayir, 10'uncusu düzenlenen fuarın, ilin tarım ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.
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