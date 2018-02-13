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Kuyumcularda 14 Şubat hareketliliği

"14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle işlerinde bir süredir durgunluk yaşayan kuyumcu esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla vatandaşların ilgisinden memnun.
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