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Mahkumlar cirosu 5,5 milyon liraya ulaşan atölye için sıraya giriyor

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde 12 yıl önce kurulan, 130 çeşit ürünle geçen yıl 5,5 milyon lira ciroya ulaşan deri atölyesinde çalışmak isteyen mahkumlar sıraya giriyor.
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